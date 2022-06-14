Группа 3

Англия – Венгрия – 0:4

Гол ы : Шаллай, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

Германия – Италия – 5:2

Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4 (пен.), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 – Ньонто, 78, Бастони, 90+4

Группа 4

Нидерланды – Уэльс – 3:2

Гол ы : Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 27, Бейл, 90+2

Польша – Бельгия – 0:1

Гол: Батшуаи, 16

"Группа смерти" дарит неожиданные результаты. По итогам первых трех туров Италия лидировала, а дальше следовали Венгрия, Германия и Англия – все с разницей в один балл. Но после 4-го игрового дня все кардинально изменилось. Кроме расположения "трех львов", которые второй раз за 10 дней уступили сборной Венгрии. Еще и так позорно. Шаллай оформил дубль, а добили Англию Надь и Газдаг в конце.

Украина расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона – гол Довбика и сейвы Ризныка спасли сборную от фиаско

В параллельной встрече Германия прошлась по итальянской сборной. Началось все с гола Киммиха, который остался без опеки в центре штрафной и легко пробил Доннарумму. На последних секундах первого тайма преимущество удвоил Гюндоган с пенальти, а после перерыва полностью уничтожили "Скуадру Адзурру" Мюллер и дубль Вернера.

Италия сумела оформить два мяча престижа, которыми отличились Ньонто (стал самым молодым автором гола в истории сборной в 18 лет 7 месяцев 9 дней) и Бастони.

После 4 туров Венгрия сенсационно возглавила квартет 3 первого дивизиона с семью зачетными баллами, Германия поднялась на второе место, опустив итальянцев.

Поединки 4 группы были не менее эффектны. Нидерланды отгрузили два гола Уэльсу на старте, после чего Джонсон сократил отставание. Бейл на второй добавленной арбитром минуте до второго тайма сравнял ситуацию на табло, но уже в следующей атаке Депай вырвал безумную победу со счетом 3:2.

А вот судьбу встречи Польши и Бельгии решил всего один мяч, который в свой актив записал Батшуаи на старте. "Красные дьяволы" благодаря победе остались на второй строчке, Нидерланды же возглавляют квартет, не проиграв ни одного матча.