Алли: Мы дошли до полуфинала чемпионата мира – это был огромный шаг для всей нации

Хавбек сборной Англии Деле Алле считает, что его национальная команда должна быть №1 в мире.

"Наша цель – быть признанной командой номер один в мире. Мы знаем, что это сложная задача, но мы верим в себя, и мы верим в талант нашего тренера. Как для сборной, это наша конечная цель.

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Мы искренне верим, что сможем достичь этого, и я думаю, что это самое главное. У нас был хороший чемпионат мира, мы дошли до полуфинала, но не выиграли.

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Было много положительных моментов, и мы знали, что это был огромный шаг для всей нации. Но многое также нужно улучшить, и мы это знаем", – цитирует Деле Алле The Telegraph.