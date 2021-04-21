Александрия – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Украины
В полуфинале Кубка Украины 2020/21 Александрия принимает луганскую Зарю. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Александрия – Заря начался в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1".
Александрия – Заря: анонс полуфинала Кубка Украины
Стартовые составы команд:
Александрия: Панькив, Бабогло, Ковалец, Третьяков, Дрышлюк, Лучкевич, Ситало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра
Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжный, Мирошниченко, Пашаев, Шастал, Устименко
Зоря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Цыганикс – Назарина – Юрченко, Кабаев, Кочергин – Сайядманеш, Гладкий
Запасные: Шевченко, Цвек, Руфати, Жуниньо, Лунёв, Шахаб, Хомченовский, Казаков, Гринь
Динамо эффектно разгромило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины – у Луческу случился конфликт с фанатами