Александрии перед началом весенней части чемпионата прогнозировали проблемы, вызванные ограничением финансирования. В первых турах второго круга команда попыталась развеять сомнения, выдав несколько хороших матчей, однако после победы над Олимпиком месяц назад "желто-черные" стремительно пошли на дно – подопечные Владимира Шарана потерпели аж четыре поражения подряд. Правда, на последнюю неудачу (в матче со Львовом) они пошли сознательно, ведь шансы на проход в еврокубки через УПЛ фактически потеряны. Основной состав отдыхал, готовясь к битве с Зарей в финале Кубка. Это – последний шанс попасть в Европу.

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Правда, даже в полуфинал Александрия попала с огромным скрипом, в меньшинстве удержав ничью с СК Днепр-1 и затем выиграв по пенальти. Возможно, с Зарей команде будет проще – год назад подопечные Владимира Шарана прошли луганчан в 1/8 финала Кубка Украины (тоже по пенальти), а в следующих трех матчах против "мужиков" были зафиксированы ничья и две домашние победы "желто-черных". Впрочем, встречу на КСК Ника в декабре выиграл коллектив Виктора Скрипника. Словом, сегодня должно быть интересно.

Тренерскому штабу Зари перед этим поединком необходимо расставить приоритеты. Финал Кубка – это круто, но в чемпионате развернулась драматичная борьба за бронзовые медали (и выход в Лигу Европы). Луганчане пока держатся третьими и имеют матч в запасе, однако отрыв от конкурентов колеблется от одного до трех очков. Готов Виктор Скрипник в таких условиях цепляться за Кубок? С одной стороны, в интервью он проявлял желание выиграть, но вместе с тем коуч славится своей прагматичностью.

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Впрочем, даже хороший настрой ничего Заре не гарантирует. В последнем туре УПЛ команда потерпела сокрушительное поражение от Ворсклы – за первые полчаса команда пропустила три гола, а потом глотнула еще и четвертый. Да, потом "мужики" забили два гола, несколько подправив общее впечатление, но всего за три недели до этой неудачи луганчане проиграли Колосу. Тенденция тревожная, но на фоне нынешних александрийцев Заря все равно выглядит фаворитом пары.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковалец (под вопросом) – Абу Ханна (под вопросом), Шевченко

Дисквалифицированы: Гречишкин (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Заря

Александрия: Панькив – Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко – Банада – Лучкевич, Шастал, Ковалец, Третьяков – Ситало

Заря: Василь – Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниньо – Назарин – Кочергин, Юрченко, Кабаев – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Трудно делать прогноз на такой в ​​поединок. Очевидно, что Александрия попытается закрыться, подкарауливая Зарю на контратаках. Кроме того, "желто-черные" будут проводить много кроссов, стараясь задавить луганчан в борьбе. В матче с Динамо некоторое время это получалось неплохо, но с СК Днепр-1 в обеих поединках команда Владимира Шарана выглядела ужасно. Как и с Десной и Ингульцом, которым проиграли в одни ворота.

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Заря, несмотря на фиаско с Ворсклой, выглядит значительно стабильнее и убедительнее. Даже в Полтаве подопечные Виктора Скрипника нашли в себе силы, чтобы забить дважды, а всего в новом году "мужики" потеряли очки только в трех поединках (один против Динамо) – все остальные они уверенно выиграли (в том числе и с Шахтером) . Да и тактически луганчане выглядят разнообразнее и гибче.

Возможно, в этом матче Александрия снова сможет свести матч к овертаймам и серии пенальти. Это же Кубок – здесь возможно все. Впрочем, на бумаге Заря выглядит на порядок сильнее. Именно на ее проход и стоит поставить.

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