Олександрія – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Кубка України
У півфіналі Кубка України 2020/21 Олександрія приймає луганську Зорю. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Олександрія – Зоря розпочався о 18:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показує телеканал "Футбол 1".
Олександрія – Зоря: анонс півфіналу Кубка України
Стартові склади команд:
Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Третьяков, Дришлюк, Лучкевич, Сітало, Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра
Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжний, Мірошніченко, Пашаєв, Шастал, Устименко
Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Іванісеня, Циганікс – Назарина – Юрченко, Кабаєв, Кочергін – Сайядманеш, Гладкий
Запасні: Шевченко, Цвєк, Руфаті, Жунінью, Луньов, Шахаб, Хомченовський, Казаков, Гринь
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