Директор Александрии Дмитрий Китаев пролил свет на положение дел в команде после вспышки коронавируса среди игроков.

"Нам начали поступать результаты тестов основы. Почти все игроки здоровы. Не скажу точно, сколько осталось людей с положительными тестами.

Шаран заявил, что Ингулец отказал Александрии в переносе матча

Парни, получившие негативные результаты тестов, начинают приезжать на базу. Будем смотреть, в каких они кондициях после самоизоляции, смогут ли они сыграть с Ингульцом. Пока остаются Ковалец, Гречишкин, Довгий, Панькив. Банада не сможет сыграть из-за дисквалификации", – сказал Китаев в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, уже завтра, 18 октября, Александрия должна сыграть матч 6-го тура УПЛ против Ингульца. Ранее президент команды из Петрово Александр Поворознюк наотрез отказался идти на уступки александрийцам и переносить поединок. Начало матча в 17:00.

Шахтар важко входить у сезон: тиск від Луческу, амбіції Срни і ще 5 причин