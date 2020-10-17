Директор Олександрії Дмитро Китаєв пролив світло на стан справ у команді після спалаху коронавірусу серед гравців.

"Нам почали надходити результати тестів основи. Майже всі гравці здорові. Не скажу точно, скільки залишилося людей з позитивними тестами.

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Хлопці, які отримали негативні результати тестів, починають приїжджати на базу. Будемо дивитися, в яких вони кондиціях після самоізоляції, чи зможуть вони зіграти з Інгульцем. Поки залишаються Ковалець, Гречишкін, Довгий та Паньків. Банада не зможе зіграти через дискваліфікацію", – сказав Китаєв у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, вже завтра, 18 жовтня, Олександрія має зіграти матч 6-го туру УПЛ проти Інгульця. Раніше президент команди з Петрово Олександр Поворознюк навідріз відмовився йти на поступки олександрійцям і переносити поєдинок. Початок матчу о 17:00.

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