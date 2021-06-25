"Предчувствие большой, атмосфера – отличная. Хочется продолжать заниматься своим делом. Сборная Италии – фаворит, очень сильная команда.

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Мы проанализировали их сильные и слабые стороны. Воспользуемся ими. Любая победная серия в какой-то момент прерывается", – цитирует Алабу официальный сайт УЕФА.

Добавим, что Австрия встретится с Италией уже завтра, 26 июня, начало встречи в 22:00. Победитель этой пары ожидает в 1/4 финала на триумфатора в противостоянии между Бельгией и Португалией.

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