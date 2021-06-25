Захисник збірної Австрії Девід Алаба поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Італії.

"Передчуття велике, атмосфера – відмінна. Хочеться продовжувати займатися своєю справою. Збірна Італії – фаворит, дуже сильна команда.

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Ми проаналізували їхні сильні і слабкі сторони. Скористаємося ними. Будь-яка переможна серія у якийсь момент переривається", – цитує Алабу офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що Австрія зустрінеться з Італією вже завтра, 26 червня, початок зустрічі о 22:00. Переможець цієї пари очікуватиме в 1/4 фіналу на тріумфатора у протистоянні між Бельгією та Португалією.

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