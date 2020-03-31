Аякс расторг контракт с Нури – игрок недавно вышел из комы, в которой находился почти 3 года

Бывший полузащитник нидерландской команды Абдельхак Нури больше не будет получать зарплату как игрок Аякса.

Руководство амстердамского Аякса приняло решение расторгнуть контракт с Абдельхаком Нури, сообщает De Telegraaf.

Экс-игрок Аякса Нури вышел из комы – футболист балансировал на грани жизни и смерти более двух лет

Нидерландский клуб не будет автоматически продлевать соглашение, но работает над новой схемой, по которой Нури будет получать финансовую помощь. Отмечается, что Аякс продолжит выплачивать зарплату только до 1 июня.

Напомним, футболист впал в кому после того, как перенес остановку сердца в предсезонном матче. Воспитанник Аякса провел в бессознательном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.

"Залишайся сильним, Аппі". Абдельхак Нурі: трагедія футболіста, який втратив усе – і навіть себе