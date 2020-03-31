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Аякс расторг контракт с Нури – игрок недавно вышел из комы, в которой находился почти 3 года

12:29 60 Читати українською
Аякс расторг контракт с Нури – игрок недавно вышел из комы, в которой находился почти 3 года
Абдельхак Нури / фото: AFP

Бывший полузащитник нидерландской команды Абдельхак Нури больше не будет получать зарплату как игрок Аякса.

Руководство амстердамского Аякса приняло решение расторгнуть контракт с Абдельхаком Нури, сообщает De Telegraaf.

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Нидерландский клуб не будет автоматически продлевать соглашение, но работает над новой схемой, по которой Нури будет получать финансовую помощь. Отмечается, что Аякс продолжит выплачивать зарплату только до 1 июня.

Напомним, футболист впал в кому после того, как перенес остановку сердца в предсезонном матче. Воспитанник Аякса провел в бессознательном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.

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