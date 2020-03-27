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Экс-игрок Аякса Нури вышел из комы – футболист балансировал на грани жизни и смерти более двух лет

00:20 75 Читати українською
Экс-игрок Аякса Нури вышел из комы – футболист балансировал на грани жизни и смерти более двух лет
Абдельхак Нури / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник нидерландской команды Абдельхак Нури чувствует себя значительно лучше.

Экс-футболист Аякса Абдельхак Нури после 2 лет 8 месяцев и 19 дней вышел из комы, сообщает talkSPORT. 22-летний Нури уже может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске.

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Напомним, Абдельхак потерял сознание во время товарищеской игры с Вердером 8 июля 2017-го года. Его доставили в больницу прямо с поля на вертолете. У него случился сердечный приступ из-за аритмии. Врачи ввели футболиста в состояние искусственной комы. Позже у Нури было диагностировано серьезное и необратимое повреждение головного мозга.

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Теги
Нидерланды Абдельхак Нури Абдельхак Нури Аякс Аякс
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