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Нидерланды запретили массовые мероприятия до осени – Эредивизи рискует не доиграть сезон

22:07 10 Читати українською
Нидерланды запретили массовые мероприятия до осени – Эредивизи рискует не доиграть сезон
Игроки Аякса / фото из соцсетей

Нидерландское правительство решило отменить все массовые мероприятия на территории королевства до 1 сентября. Запрет также касается и футбольных матчей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о новых ограничениях в ходе пресс-конференции, сообщает Voetbal International.

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К массовым мероприятиям правительство отнесло и футбольные матчи, в том числе и без зрителей. Это означает, что Эредивизи не сможет доиграть сезон, остановленный после 26-го тура. Королевский футбольный союз Нидерландов пока не отреагировал на решение Совета министров. Ранее он планировал возобновить первенство в июне при пустых трибунах.

Отметим, что на вынужденную паузу лидером первенства ушел Аякс, опережающий по дополнительным показателям АЗ (по 56 очков). Замыкает тройку призеров Фейеноорд, набравший 50 пунктов.

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коронавирус Нидерланды Эредивизи
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