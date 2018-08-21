Аякс – Динамо: Тен Хаг розповів про болюче питання, хто замінить Нереса і чим небезпечні кияни

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг поспілкувався з журналістами напередодні першого матчу плей-офф Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Оцінка Динамо

"Це лежить в ДНК київського клубу – дисципліна. Вони дуже добре організовані, вміють грати на нуль від оборони. Інша якість – швидкий та динамічний перехід в атаку. Я не вважаю, що ми неодмінно повинні швидко забити гол. У нас є для цього 90 хвилин. Звичайно, швидке взяття воріт допомогло б нам, але ми повинні бути терплячими. Динамо Київ є сильним суперником.

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Перший матч вдома – добре чи погано

Не думаю про це. Як є, так є. Ми чудово розуміємо наше завдання: не дати супернику забити виїзний гол. Не пропустити вдома – дуже важливо. Якщо ще й виграємо із сухим рахунком, підійдемо до матчу-відповіді з чудовими шансами.

Болюче питання Аякса

Ми оцінили стан газону. Можу сказати, що він значно покращився порівняно з минулим тижнем, але все ще не ідеальний. Зокрема, й через це ми не тренуємось на Йохан Кройф Арені. Для нашого стилю гри важливе бездоганне поле, але віримо в наших працівників, які роблять все можливе для покращення умов гри.

Футболісти голодні до гри з Реалом, Барсою, Баварією

У попередніх матчах була неймовірна атмосфера на стадіоні, знову розраховуємо на наших фанатів. Ліга чемпіонів – наша спільна мета. Футболісти голодні до гри з такими найкращими в Європі суперниками, як Реал Мадрид, Барселона, Баварія. Вболівальники також хочуть дивитись футбол найвищого рівня.

Травма лідера Аякса – хто замінить і чи зіграє Нерес в Києві

У Нереса травма м'язів, він точно не зіграє у середу з Динамо і суботу в чемпіонаті з Емменом. Думаю, що він не вибув на кілька тижнів, але важко сказати, чи зіграє Давід у матчі-відповіді в Києві. Не виключаємо, що Нерес поїде з нами на виїзд до Динамо. Будемо щодня стежити за ситуацією, але це може бути зарано для нього.

Лабіяд і ван де Беєк – найреальніші кандидати на заміну Нересу. Старт Лабіяда в Аяксі не був ідеальним, але подібне стається з багатьма новими гравцями, змушеними пристосовуватись до іншого стилю гри. Легше бути суперником у матчах топ-команд, ніж грати у їхньому складі. Йому потрібен час, ми допомагаємо, але все залежить від гравця.

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