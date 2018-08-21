Исторический шанс украинцев – когда Динамо и участники плей-офф в последний раз выходили в Лигу чемпионов и где смотреть

Уже во вторник, 21 августа, стартует последний раунд квалификации Лиги чемпионов 2018/19 – не только киевское Динамо будет бороться за возвращение в групповой этап турнира, но и некоторые украинские легионеры в других клубах.

Лига чемпионов, плей-офф: вторник, 21 августа

Среди вторничных матчей наибольший интерес у украинских фанатов вызывает дуэль Бенфика – ПАОК, которую в 21:45 по киевскому времени покажет канал "Футбол 1". Португальцы стабильно выступают на групповом этапе Лиги чемпионов, и в последний раз играли там в предыдущем сезоне. Попытаются помешать команде экс-форварда Шахтера Факундо Феррейры сразу 2 игрока сборной Украины. Бывший защитник Динамо Евгений Хачериди и экс-полузащитник Днепра Евгений Шахов могут вывести ПАОК в историческую первую ЛЧ, ведь, как известно, квалификация не считается.

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БАТЭ будет принимать в этот же день ПСВ. Белорусы, которые 12 раз подряд выигрывали свой чемпионат, не играли в Лиге чемпионов уже 3 года. До июня команду из Борисова тренировал Олег Дулуб, который перед тем работал в Карпатах и ​​Черноморце. А вот для голландцев это будет 16-е выступление в целом и 3-е за последние 4 сезона.

Црвена Звезда еще ни разу не играла в ЛЧ. Во вторник сербы будут принимать маститый Ред Булл Зальцбург. Австрийские чемпионы (5 лет подряд, 12 в целом) играли в самом престижном еврокубковом турнире еще 24 года назад. К слову, этот матч также в 21:45 покажет "Футбол 2".

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Наші плани на завтрашній день pic.twitter.com/b6yKeh1AbO — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 20 серпня 2018 р.

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Самый интересный матч дня, конечно же, Аякс – Динамо. Игру на Йохан Кройфф Арене в 21:45 покажет "Футбол 2". Аякс выигрывал Кубок/Лигу чемпионов аж 4 раза, но в групповой раунд проходил еще в сезоне 2014/15, когда занял третье место в группе с Барселоной и ПСЖ. Динамо же играло в ЛЧ совсем недавно – в 2016-м, но тогда не вышло даже в Лигу Европы, финишировав четвертым.

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Прошлогодние обидчики киевского Динамо Янг ​​Бойз снова сыграют против клуба с этим названием. Загребские динамовцы выступали в Лиге чемпионов 2 года назад, а вот швейцарцы попробуют оформить историческую премьеру. Матч покажет канал "Футбол 1" в 21:45.

АЕК Дмитрия Чигринского поедет в гости к венгерскому Види. Бывший Видеотон также может завоевать дебютную путевку в Лигу чемпионов. Еще одна греческая команда с украинским акцентом играла в группе в сезоне 2006/07.