Аякс считался однозначным фаворитом противостояния с Бенфикой. В группе с Борусией Д, Спортингом и Бешикташем амстердамцы набрали максимум очков, наколотив 20 голов при 5 пропущенных, а по интенсивности прессинга они стали лучшими в турнире. Как и по ожидаемым голам. Как и по куче других показателей. Нынешнюю команду Тен Хага часто сравнивают с Манчестер Сити, ведь Эрик Тен Хаг черпает идеи у Гвардиолы – и по уровню футбола нидерландский гранд мало чем уступает "горожанам".

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Казалось, что победить ослабленную скандалами и сменой тренера Бенфику удастся чуть ли не через полчаса. Лиссабонцы "сыпались" даже в чемпионате – и первый тайм матча на "Да Луж" подтвердил прогнозы. Аякс доминировал, забил два гола, попал в штангу и только чудом не довел дело до разгрома. При этом нидерландцы играли в красивый, агрессивный и быстрый футбол.

Впрочем, после перерыва что-то сломалось. "Орлы" выровняли ход встречи, нащупав уязвимость амстердамцев на флангах – фулбеки "евреев" играют очень высоко и зачастую не успевают вернуться назад, да и центрбек Тимбер частенько дергался вперед. Кроме того, команде Нелсона Вериссимо удавалось круто манипулировать прессингом Аякса, выманивая гостей на свою половину и убегая в контратаки. Особенно у них выделялся Рафа Силва, да и наш Рома Яремчук не подкачал.

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В целом, Аякс в первом матче доказал, что его футбол – прогрессивный, агрессивный, классно поставленный и очень интенсивный. Он на несколько порядков сильнее, чем у Бенфики, однако "орлы" оказались не такими простыми, как предполагалось. Португальцы смогли подстроиться и навязать сопернику игру на встречных курсах – и это уже сильная сторона лиссабонцев. "Евреи" тоже опасны в этом режиме, но Нелсону Вериссимо удалось навязать тот единственный сценарий, в котором его подопечные имеют шансы победить.

Болельщиков Аякса также настораживает мизерное количество моментов, созданное во втором тайме в Лиссабоне, и содержание последних матчей не впечатляло. После встречи на "Да Луж" амстердамцы неожиданно проиграли Гоу Эхед Иглз, а Камбюр и Валвейк провели в их ворота по два гола – "евреи" все равно выиграли, но лишь благодаря голам в компенсированное время.

Интересно, что в поединке с Камбюром команда Эрика Тен Хага снова расслабилась после перерыва, потеряв гандикап в два мяча. Кроме того, они спокойно вынесли крепкий АЗ Алкмаар в полуфинале Кубка.

Бенфика же продолжила пробуксовывать. Сразу после успешной битвы с Аяком подопечные Нелсона Вериссимо разгромили Гимараенш и одержали волевую победу над Портимоненсе, однако в поединке со скромной Визеллой в родных стенах команда неожиданно расписала ничью – причем Таарабт оставил "орлов" в меньшинстве ещё на 8-й минуте. Подобная картина типична для лиссабонцев в текущем сезоне – они чередуют триумфы с неудачами в национальных соревнованиях, но на Лигу чемпионов настраиваются невероятно.

Кадровая ситуация

Помните такого голкипера, как Андре Онана? В течение 9 месяцев прошлого года он не играл из-за допинга (нашли 40 мг фуросемида), затем подписал контракт с Интером, а дальше еще и на Кубок Африки съездил. Как следствие, камерунец перестал попадать в заявку Аякса – впрочем, сейчас у Эрика Тэн Хага нет вариантов. Основной вратарь Пасвеер получил травму в Лиссабоне, а затем повреждения получил и резервный Гюртер. Сегодня Онана точно выйдет в старте.

Кроме того, амстердамцы не могут рассчитывать на фулбека Клайбера, однако эта потеря не существенна. Других проблем с составом у нидерландского гранда нет.

У Бенфики ситуация почти за три недели не изменилась. Нападающий Сеферович в лазарете, а травмированного центрбека Лукаса Вериссимо даже не вносили в заявку. Яремчук готов к игре, но его выход в основе остается под вопросом – все же, у Нелсона Вериссимо украинец в большинстве своем выходит на замену.

Ориентировочные составы на матч Аякс – Бенфика

Аякс: Онана – Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд – Альварес, Бергхейс, Гравенберх – Энтони, Алле, Тадич

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Р. Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон – Рамуш, Нуньес

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Аякс остается однозначным фаворитом как у букмекеров, так и у футбольных аналитиков разного толка. Игровое преимущество амстердамцев заметно невооруженным глазом – и оно очень велико. Особенно в домашних матчах. Сегодня вполне можно ожидать минимум двух голов подопечных Эрика Тен Хага.

Впрочем, Бенфика находится в такой диспозиции не первый раз в этом сезоне. "Орлы" были безнадежным андердогом еще в плей-офф при встречах с ПСВ, на них никто не ставил в матчах против Барселоны, и даже в Киеве была приличная вероятность поражения португальцев. Тем не менее, Бенфика повсюду упирается, дает бой и даёт нужный результат. Вот и с Аяксом в первом матче команде удалось подстроиться и повести игру по собственному сценарию, реализовав свои сильные качества и нейтрализовав преимущества "евреев".

"Орлы" умеют терпеть, умеют выгрызать, умеют ловить кураж. В Амстердаме вполне вероятна голевая перестрелка с переходом в овертаймы или даже в серию пенальти. Тем не менее, мы поставим на победу Аякса – системность и интенсивность игры евреев должны бить карнавально-эмоциональный футбол пиренейцев. По крайней мере, так должно быть.

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