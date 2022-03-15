"Манчестер Юнайтед против Атлетико". Лига чемпионов создана именно ради подобных вывесок, однако в текущем сезоне это противостояние выглядит статусным только на бумаге – по факту же встречаются два крайне проблемных коллектива, переполненные жирными плюсами и не менее жирными минусами в своей игре. Впрочем, встреча двух грандов даже в плохой форме не может быть неинтересна.

Перед первым матчем Атлетико очень сильно критиковали за игру в обороне – ныне у мадридцев 36 пропущенных голов в Ла Лиге. Среди первых 13 команд в турнирной таблице больше пропускали только Валенсия и Эспаньол. Да и вообще футбол "матрасников" выглядел слишком нестабильным, а особенно сильно доставалось Жоау Фелишу. Все эти проблемы неожиданно исчезли в домашке против МЮ, чему способствовал быстрый гол Жоау (он забил уже на 7-й минуте).

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Испанцы провели шикарный поединок, выдав интенсивный старт встречи, закрывшись в крепком среднем блоке и контролируя ход игры. МЮ до перерыва не сделал ни одного касания по мячу в штрафной и имел всего два дальних удара, в то время как подопечные Диего Симеоне создавали моменты и чуть не забили второй гол (англичан спасла перекладина). Ничего не изменилось и во втором тайме, пока Ральф Рангник не произвел тройную замену. Только после нее "дьяволы" смогли выровняться с "матрасниками" в динамике игры.

Манчестер Юнайтед должен был проигрывать в Мадриде "всухую", но контратака с выходом Эланги один на один спасла британцев. Атлетико пришлось удовлетвориться ничейным счетом, однако перед ответным матчем чемпион Испании чувствует себя очень хорошо. Классный поединок с МЮ оказался неслучайным – после него команда Диего Симеоне стабилизировала ситуацию в турнирной таблице, одержав три уверенных победы (в частности, и над мощным Бетисом, потеснив его из зоны ЛЧ).

Возможно, "матрасники" не так сильны, как в прошлом году, но они точно сильнее, чем перед первым поединком против МЮ. Гораздо сильнее. Даже Фелиш разыгрался – в последние 5 матчей он забил 5 голов и отдал 1 ассист. Но хватит ли этого для триумфа над "красными дьяволами" на "Олд Траффорд"?

Последние три матча подопечных Ральфа Рангника показали довольно печальную картину. Манкунианцы не смогли переиграть Уотфорд (18-ю команду АПЛ) в родных стенах, практически без шансов проиграли дерби против Манчестер Сити (1:4), а затем пропустили два гола от Тоттенхэма – впрочем, здесь МЮ выручил Роналду, неожиданно оформивший хет-трик, став лучшим бомбардиром в истории футбола.

На результаты МЮ негативно влияют тактическая неоднозначность Роналду, невнятная игра центрбеков, отсутствие командной дисциплины, и решение Рангника иногда вызывают вопросы. Проблем много, однако классных матчей у "дьяволов" тоже достаточно – чего стоит недавний вынос Лидса или та же победа над Тоттенхэмом.

Главным изъяном манкунианцев остается безумная нестабильность – они способны набирать классный темп и терять все как по ходу одного поединка, так и на турнирной дистанции, причем часто вообще без логики. Команда резко теряет инициативу даже во встречах с аутсайдерами, а затем либо включается, либо сгорает. Впрочем, очень часто бывает и наоборот – ужасающий матч или серия матчей неожиданно завершаются мощным перформансом с успешным результатом.

МЮ сам не знает, что от себя ждать. В этом его главная слабость и главная опасность.

Кадровая ситуация

Атлетико подходит к встрече с большими проблемами с составом. Мадридцам точно не помогут травмированные Кунья, Васс, Кондогбия и Эрмосо, а Феррейра-Карраско отбывает дисквалификацию – это очень болезненные потери. Кроме того, под вопросом возникли Врсалько, Кондогбия, Корреа и Лемар.

У Манчестер Юнайтед под вопросом участие Шоу, Варана, Кавани и Бруну Фернандеша. Других проблем нет.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Юнайтед – Атлетико

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Погба – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Роналду

Атлетико: Облак – Савич, Фелипе, Мандава – Льоренте, Эррера, Коке, Де Паль, Лоди – Гризманн, Фелиш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, серия пенальти

Чрезвычайно сложно спрогнозировать результат матча на "Олд Траффорд". Букмекеры считают фаворитом МЮ, однако коэффициенты достаточно высокие – и они не намного ниже коэффициентов победы Атлетико. Никто не знает, как "дьяволы" настроятся и как у них пойдет матч. Даже по ходу их игр сложно сказать, чем все завершится.

Точно не обойдется без голов, но вряд ли их будет много. Мадридцы доказали свое умение "сушить" поединок не только в первой встрече с манкунианцами, но и в недавнем матче с Кадисом. В этом подопечном Диего Симеоне нет равных.

Рискнем поставить ничью в основное и дополнительное время с переходом игры в серии пенальти.

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