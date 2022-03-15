Аякс вважався однозначним фаворитом протистояння з Бенфікою. У групі з Борусією Д, Спортінгом і Бешикташем амстердамці набрали максимум очок, наколотивши 20 голів при 5 пропущених, а за інтенсивністю пресингу вони стали найкращими у турнірі. Як і за очікуваними голами. Як і за купою інших показників. Нинішню команду Тен Хага часто порівнюють з Манчестер Сіті, адже Ерік Тен Хаг черпає ідеї у Гвардіоли – і за рівнем футболу нідерландський гранд мало чим поступається "містянам".

Найкращий бомбардир групового етапу ЛЧ може стати "дешевою" заміною Лєвандовскі у Баварії

Здавалося, що перемогти ослаблену скандалами та зміною тренера Бенфіку вдасться ледве не за півгодини. Лісабонці "сипались" навіть у чемпіонаті – і перший тайм матчу на "Да Луж" підтвердив прогнози. Аякс домінував, забив два голи, влучив у стійку й лише дивом не довів справу до розгрому. При цьому нідерландці грали в красивий, агресивний і швидкий футбол.

Втім, по перерві щось зламалося. "Орли" вирівняли хід зустрічі, намацавши вразливість амстердамців на флангах – фулбеки "євреїв" грають дуже високо й частенько не встигають повернутись назад, та і центрбек Тімбер частенько висмикувався вперед. Крім того, команді Нелсона Веріссімо вдавалося круто маніпулювати пресингом Аякса, виманюючи гостей на свою половину й тікаючи в контратаки. Особливо в них виділявся Рафа Сілва, та і наш Рома Яремчук не підкачав.

Гол Яремчука врятував Бенфіку від поразки Аяксу – "орли" та "євреї" розписали бойову нічию у Лісабоні

В цілому, Аякс у першому матчі довів, що його футбол – прогресивний, агресивний, класно поставлений і дуже інтенсивний. Він на декілька порядків сильніший, ніж у Бенфіки, однак "орли" виявились не такими простими, як гадалось. Португальці змогли підлаштуватись і змусити суперника грати на зустрічних курсах – і це вже сильний бік лісабонців. "Євреї" теж небезпечні в цьому режимі, але Нелсону Веріссімо вдалося нав'язати той єдиний сценарій, у якому його підопічні мають шанси перемогти.

Вболівальників Аякса також насторожує мізерна кількість моментів, створена в другому таймі у Лісабоні, та і зміст останніх матчів не вразив. Після зустрічі на "Да Луж" амстердамці несподівано програли Гоу Ехед Іглз, а Камбюр і Валвейк провели у їхні ворота по два голи – "євреї" все одно виграли, але лише завдяки голам у компенсований час.

Цікаво, що у поєдинку з Камбюром команда Еріка Тен Хага знову розслабилась по перерві, втративши гандикап у два м'ячі. З іншого боку, вони спокійно винесли міцний АЗ Алкмаар в півфіналі Кубка.

Бенфіка ж продовжила пробуксовувати. Одразу після успішної битви з Аяком підопічні Нелсона Веріссімо розгромили Гімараєнш і здобула вольову перемогу над Портімоненсе, однак у поєдинку зі скромною Візелою в рідних стінах команда несподівано розписала нічию – причому Таарабт залишив "орлів" у меншості ще на 8-й хвилині. Подібна картина є типовою для лісабонців у поточному сезоні – вони чергують тріумфи з невдачами у національних змаганнях, але на Лігу чемпіонів налаштовуються неймовірно.

Кадрова ситуація

Пам'ятаєте такого голкіпера, як Андре Онана? Протягом 9 місяців минулого року він не грав через допінг (знайшли 40 мг фуросеміду), потім підписав контракт з Інтером, а далі ще й на Кубок Африки з'їздив. Як наслідок, камерунець перестав потрапляти в заявку Аякса – втім, зараз у Еріка Тен Хага просто немає варіантів. Основний воротар Пасвеєр травмувався у Лісабоні, а потім пошкодження отримав і резервний Гюртер. Сьогодні Онана точно вийде в старті.

Крім того, амстердамці не можуть розраховувати на фулбека Клайбера, однак ця втрата не є суттєвою. Інших проблем зі складом у нідерландського гранда немає.

У Бенфіки ситуація за майже три тижні не змінилась. Нападник Сеферовіч в лазареті, а травмованого центрбека Лукаса Веріссімо навіть не вносили до заявки. Яремчук готовий до гри, але його вихід в основі залишається під сумнівом – все ж, у Нелсона Веріссімо українець здебільшого виходить на заміну.

Орієнтовні склади на матч Аякс – Бенфіка

Аякс: Онана – Мазрауї, Тімбер, Мартінес, Блінд – Альварес, Бергхейс, Гравенберх – Ентоні, Аллє, Тадіч

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Р. Сілва, Вайгль, Таарабт, Евертон – Рамуш, Нуньєс

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Аякс залишається однозначним фаворитом як у букмекерів, так і у футбольних аналітиків різного штибу. Ігрова перевага амстердамців помітна неозброєним оком – і вона дуже велика. Особливо в домашніх матчах. Сьогодні цілком можна очікувати мінімум на два голи підопічних Еріка Тен Хага.

Втім, Бенфіка перебуває у такій диспозиції не вперше в цьому сезоні. "Орли" були безнадійними андердогами ще у плей-офф при зустрічах з ПСВ, на них ніхто не ставив у матчах проти Барселони, і навіть у Києві всі говорили про значну вірогідність поразки португальців. Тим не менш, Бенфіка всюди впирається, дає бій і робить потрібний результат. От і з Аяксом у першому матчі команді вдалося підлаштуватись й повести гру за власним сценарієм, реалізувавши свої сильні якості й нейтралізувавши переваги "євреїв".

"Орли" вміють терпіти, вміють вигризати, вміють ловити кураж. В Амстердамі цілком вірогідною є гольова перестрілка з переходом в овертайми чи навіть у серію пенальті. Тим не менш, ми поставимо на перемогу Аякса – системність та інтенсивність гри "євреїв" повинні бити карнавально-емоційний футбол піренейців. Принаймні, так має бути.

Манчестер Юнайтед – Атлетіко: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів