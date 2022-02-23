Бенфика впервые за 5 лет вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив за спиной Барселону, однако с соперником португальцам не повезло. "Орлам" выпал Аякс – конечно, это не гранд уровня Манчестер Сити, но по ожидаемым голам, интенсивности прессинга и пасам в штрафную амстердамская команда стала лучшей на групповом этапе. "Евреи" выиграли 10 последних матчей, причем в 9 из них подопечные Эрика тен Хага даже не пропускали.

Бенфика же после увольнения Жорже Жезуша не победила в половине из 10-ти матчей, уступив Спортингу и Порту. Проблем в игре "орлов" в 2022 году было очень много, так что на статус фаворита в матче с Аяксом лиссабонцы не могли рассчитывать даже в домашнем поединке.

Нелсон Вериссимо прогнозированно оставил в запасе Романа Яремчука. Кроме того, довольно неожиданным стало отсутствие в старте Жоау Мариу, однако в целом состав Бенфики не удивил. Эрик тен Хаг, в свою очередь, придержал на банке Классена, а на всех остальных позициях обошлось без неожиданностей.

Встреча началась так же, как ожидалось. Аякс владел инициативой, контролировал мяч, привлекал в любые игровые ситуации большое количество игроков и прессинговал 1-в-1 по всему полю. Бенфика, в свою очередь, сделала ставку на контратаки с фланговыми забросами и стандартами.

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Футбол гостей в первой половине первого тайма оказался гораздо эффективнее – они отбирали мяч на чужой трети поля и разыгрывали комбинации с проникающими пасами в штрафную, а на 19-й минуте "евреи" забили эффектный гол. Мазрауи накрыл Гримальдо и выбил мяч из-под его ног, Энтони подхватил его и запустил передачу на ход Мазрауи, а тот исполнил подачу – Алле не замкнул, а вот Тадич ударом в касание направил сферу в правую девятку. 0:1!

Бенфика, однако, не "поплыла". Уже через 5 минут португальцы могли сравнять счёт в результате прорыва Рафы Силвы на правый край штрафной и выстрела с рикошетом. Пасвеер в последний момент парировал. На 26-й же "орлы" таки добились своего, а помогли им лидеры "аяксидов". Вертонген замкнул навес с углового, пробив в защитника, после чего подобрал мяч в штрафной, на рывке убрал Мазрауи и прострелил вдоль линии вратарской – Алле же нечаянно подрезал сферу в свои ворота. 1:1!

Впрочем, спустя ещё 3 минуты Аякс восстановил своё преимущество, причем гол создали авторы предыдущего забитого мяча. Алле пошел на замыкание подачи с левого фланга и то ли пробил сам, то ли Вертонген подправил мяч в свои ворота – Влаходимос парировал, однако Алле тут же сыграл на добивании. 1:2!

В последней трети первого тайма Аякс стабилизировал игру, ничего не позволяя Бенфике. Амстердамцы доминировали на половине поля хозяев, раскатывая эффектные комбинации и чудом не забив третий гол. Так, на 38-й минуте Мазрауи мощно пробивал с линии штрафной (Влаходимос спас), а на 44-й Альварес получил проникающий пас на правый край, выстрелив в дальний угол – штанга выручила "орлов"! В конце концов, отдыхать команды отправились при счёте 1:2 в пользу гостей.

После перерыва подопечные Несона Вериссимо добавили в агрессии, но она сначала выливалась лишь в большое количество фолов и единоборств. Раскрыть игру удалось только в середине второго тайма, причем хозяева действовали гораздо острее. Так, Бенфика могла сравнять на 57-й минуте благодаря удару Эвертона метров с 18-ти – мяч рикошетом от Тимбера пошёл в противоход Пасвееру, но прошел рядом со штангой. На 60-й же забивать должен был Нуньес, летевший на замыкание прострела Рафы Силвы, однако Дарвин немножко не успел.

Аякс огрызнулся неудачным выходом Мазрауи на рандеву с Влаходимосом (голкипер спас португальцев). Нелсон Вериссимо, тем временем, выпустил Яремчука, а тот на 70-й минуте получил разрезную передачу от Рафы Силвы и оказался прямо перед Пасвеером – впрочем, Романа накрыли, да и нормально по мячу он не попал.

Аякс намёка не понял, за что и был наказан на 72-й. Гонсалу Рамуш неожиданно выстрелил с дальней дистанции под перекладину, Пасвеер парировал перед собой, а Яремчук тут же сыграл на добивании – 2:2! Бенфика сравняла счёт, а Рома снял футболку, обнажив герб Украины под ней.

В последующие 20 минут орлы продолжали давление, но и Аякс не собирался соглашаться на ничью. Мяч начал летать от ворот до ворот. Впрочем, игра на встречных курсах не принесла серьезных моментов. Лишь в компенсированное время "Да Луж" схватился за головы из-за дальнего выстрела Энтони – быть бы голу, если бы Влаходимос не парировал.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Вопрос выхода в четвертьфинал будет решаться в Амстердаме.