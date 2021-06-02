Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не может избежать внимания Реала даже в лагере национальной команды.

Звездного форварда уже давно связывают с переездом в Мадрид. Однако он пока не принял окончательного решения, отложив продление контракта с ПСЖ. В то же время у Реала появился свой "агент" в сборной Франции, сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.

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Подопечные Дидье Дешама готовятся к чемпионату Европы. Главный тренер чемпионов мира накануне континентального первенства вернул в команду Карима Бензема. Отмечается, что лидер Реала очень быстро нашел общий язык с Мбаппе и регулярно обсуждает с Килианом потенциальный трансфер.

Оба форварда уже после первых дней тренировок не стеснялись делать друг другу комплименты, подчеркивая, насколько им комфортно вместе играть и тренироваться.

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний нападающий ПСЖ провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 11 ассистов. В частности, Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 (27 голов), в которой его команда финишировала второй.

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