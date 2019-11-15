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Девятый хет-трик Роналду за сборную в видеообзоре матча Португалия – Литва – 6:0

01:06 27 Читати українською
Девятый хет-трик Роналду за сборную в видеообзоре матча Португалия – Литва – 6:0
Криштиану Роналду / официальный твиттер Евро-2020

Сборная Португалии разгромила Литву в матче отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Литва.

 

Португальцы сполна отыгрались на сборной Литвы после поражения от Украины в Киеве. Уже на 7 минуте счет открыл Роналду ударом с отметки, а еще до перерыва Криштиану оформил дубль. После перерыва "селесао" не остановились: Пицци, Пасиенсия и Бернарду Силва сделали счет разгромным, а точку в матче поставил Роналду, забив 98-й гол за сборную Португалии.

Англия, Чехия, Турция и Франция вышли на Евро-2020, Португалия уничтожила Литву с хет-триком Роналду

Таким образом, португальцы набрали 14 очков и занимают второе место. Сербия имеет 13 пунктов в активе и теоретически может обогнать Португалию, если "селесао" потеряют очки, а сербы победят сборную Украины.

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Видеоновости Евро-2020 Португалия - Литва Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Литва Литва
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