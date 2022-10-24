Чемпионат мира приближается. Для ряда футболистов это будет последний международный турнир в футболке сборной.

До старта мирового первенства в Катаре осталось менее месяца. Для многих футболистов этот ЧМ станет последним в карьере. О вероятном завершении выступлений за сборную намекнула главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси. О шестёрке самых известных игроков, для которых ЧМ-2022 станет финальной точкой в ​​карьере – в очередном видео Футбол 24.