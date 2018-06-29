"56 девушек хотели встречи со мной в Москве" – колумбийский фанат раскрыл секреты пикапа на ЧМ-2018

Болельщик из Колумбии Джулиан рассказал о том, как в сети знакомился с россиянками для встреч во время чемпионата мира-2018.

"Все прекрасно понимают, зачем людям нужен тиндер (мобильное приложение для знакомств и встреч – Футбол 24). Никто не мешает провести время в приятной компании без половых контактов, но в Москве мне написали 56 девушек. Я встретился с пятью, и все они были только "за", – цитирует болельщика Gazeta.ru.

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Также фанаты из Латинской Америки вывели формулу для того, чтобы их профили пользовались успехом и получили внимание как можно большего количества росийськии девушек. Секрет прост – фотография лица, мускулистое тело, а татуировки станут отдельным бонусом.

Напомним, ранее Федерация футбола Аргентины оказалась в эпицентре скандала, выпустив путеводитель с советами обольщения русских девушек под названием "Как получить шанс с русской девушкой". Также во время Мундиаля оказалось, что самой красивой фанаткой сборной России признали порноактрису Наталью Немчинову.