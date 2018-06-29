"56 дівчат хотіли зустрічі зі мною в Москві" – колумбійський фанат розкрив секрети пікапу на ЧС-2018

Уболівальник із Колумбії Джуліан розповів про те, як у мережі знайомився з росіянками для зустрічей під час чемпіонату світу-2018.

"Усі прекрасно розуміють, для чого людям потрібен тіндер (мобільний додаток для знайомств і зустрічей – Футбол 24). Ніхто не заважає провести час у приємній компанії без статевих контактів, але в Москві мені написали 56 дівчат. Я зустрівся з п'ятьма, і всі вони були тільки "за", – цитує вболівальника Gazeta.ru.

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Також фанати з Латинської Америки вивели формулу для того, щоб їхні профілі користувалися успіхом та отримали увагу якомога більшої кількості російськиї дівчат. Секрет простий – світлина обличчя, м'язисте тіло, а татуювання стануть окремим бонусом.

Нагадаємо, раніше Федерація футболу Аргентини опинилась в епіцентрі скандалу, випустивши путівник з порадами зваблення російських дівчат під назвою "Як отримати шанс з російською дівчиною". Також під час Мундіалю виявилося, що найкрасивішою фанаткою збірної Росії визнали порноактрису Наталію Нємчінову.