"Футбол 24" поспілкувався з досвідченим голкіпером Львова після поразки його команди від Динамо (0:2) у 19 турі УПЛ.

Вихованець київського Динамо Олександр Рибка нещодавно став гравцем Львова, п'ятого за порядком клубу у його кар'єрі в УПЛ. У 19-му турі Прем'єр-ліги його нинішня команда зустрілася із рідною. Рибка, якому невдовзі виповниться 36 років, двічі пропустив, а Львів поступився 0:2. У коментарі для Футбол 24 Олександр поділився враженнями від зустрічі з Динамо.

"Ми робили все можливе, щоб досягнути потрібного нам результату. Трохи не дотерпіли. Важко було… У Динамо виступають гарні та перспективні футболісти, у них хороша молодь. Це зіграло важливу роль у сьогоднішньому поєдинку.

Я був радий побачитися зі старими знайомими: із Денисом Гармашем, Сергієм Сидорчуком, Олегом Гусєвим, Олександром Шовковським. Словом, з усіма, з ким ще грав колись за Динамо. Завжди приємно з ними зустрічатися. Хочу побажати киянам тільки удачі. За кого вболіваю у боротьбі за чемпіонство? Це секрет (Усміхається).

Я розцінював матч проти Динамо, як рядовий. Більше думав про результат та здобуті очки своєї команди. У нас чимало травмованих, кілька хлопців вилетіли через ушкодження. Ті молоді футболісти, які вийшли замість них, скористалися шансом, як на мене. Вони – молодці, проявили себе.

Думаю, що ми виправимо ситуацію, якщо й надалі так працюватимемо. Чи вірю я у збереження місця в УПЛ? Звичайно, інакше немає сенсу виходити на поле. Шанс ще є. Зміна тренера? Це завжди поштовх та своєрідний імпульс, позитивний шок. У Львова важкий календар, але ми будемо боротися до кінця", – заявив Олександр Рибка.

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