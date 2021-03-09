У суботу, 6 березня стартувала реєстрація учасників на третій у сезоні-2020/2021 турнір у дисципліні Pro Evolution Soccer – PES Spring Cup, організований Українською асоціацією електронного футболу.

Подати заявку для участі в турнірі можна за посиланням, а процедура реєстрації триватиме до 22 березня. Узяти участь у змаганнях зможуть громадяни України, яким уже виповнилося 16 років.

Турнір проходитиме на платформі PlayStation 4 з використанням симулятора PES 2021 і складатиметься з двох частин – онлайн-кваліфікації та фінального раунду.

27-го та 28 березня пройдуть поєдинки кваліфікаційного раунду. До фіналу потраплять вісім найсильніших кіберфутболістів, а самі матчі вирішальної стадії відбудуться 3-го та 4 квітня.

Генеральний партнер УАЕФ підготував додаткову мотивацію для всіх бажаючих позмагатися на турнірі. Призовий фонд від ESportsBattle у розмірі 30 тис. грн буде розподілений між чотирма найсильнішими кіберфутболістами за підсумками змагань наступним чином:

1-е місце – 12 тис. грн;

2-е місце – 8 тис. грн;

3-є місце – 6 тис. грн;

4-е місце – 4 тис. грн.

Також PES Spring Cup стане першим турніром, який УАЕФ проведе разом із новим спонсором кіберфутбольного сезону-2020/2021 – брендом Flint.