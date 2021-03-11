"Це було абсолютно неправильне підписання. Я говорив про це ще в перший день Роналду у клубі. Він великий чемпіон, але занадто дорогий. Тепер справа за Ювентусом. Йому платили по 1 мільйону євро за гол. Аньєллі повинен бути самокритичним, у нього немає хороших співробітників.

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Я не звинувачую Пірло, оскільки я сам колись призначив Феррару, і той досвід не можна назвати позитивним. Аньєллі пішов на ризик. Він не хотів бачити Саррі, але погодився на цей варіант, тому що на ньому наполягали Паратічі і Недвед. Тепер Ювентусу потрібно відновлювати втрачені позиції.

Нервовий зрив Павла Недведа після гри? Я знав його як великого чемпіона, але він не здатний бути віце-президентом Ювентуса. Клубу потрібно обміркувати його роль. Він не прийшов на останню прес-конференцію Аллегрі, і мені це не сподобалося. Я знаю, що вони були не в найкращих стосунках. Недвед стверджував, що був у той момент за кордоном, але це не правда, тому що він був в Італії. Він не відповідає стилю Ювентуса.

Клуб повинен продати Роналду в кінці сезону, і відпустити Паратічі. Можливо, Аньєллі спеціально підвищив його на посаді, щоб згодом усунути його. Таким міг бути сценарій", – Коболлі в ефірі Radio Punto Nuovo.

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