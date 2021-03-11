"Это было абсолютно неправильное подписание. Я говорил об этом еще в первый день Роналду в клубе. Он великий чемпион, но слишком дорогой. Теперь дело за Ювентусом. Ему платили по 1 миллиону евро за гол. Аньелли должен быть самокритичным, у него нет хороших сотрудников.

Взаимное разочарование: Роналду и Ювентус хотят попрощаться уже летом, но правила диктуют деньги

Я не обвиняю Пирло, поскольку я сам когда-то назначил Феррару, и тот опыт нельзя назвать положительным. Аньелли пошел на риск. Он не хотел видеть Сарри, но согласился на этот вариант, потому что на нем настаивали Паратичи и Недвед. Теперь Ювентусу нужно восстанавливать утраченные позиции.

Нервный срыв Павла Недведа после игры? Я знал его как великого чемпиона, но он не способен быть вице-президентом Ювентуса. Клубу нужно обдумать его роль. Он не пришел на последнюю пресс-конференцию Аллегри, и мне это не понравилось. Я знаю, что они были не в лучших отношениях. Недвед утверждал, что был в тот момент за границей, но это неправда, потому что он был в Италии. Он не соответствует стилю Ювентуса.

Клуб должен продать Роналду в конце сезона, и отпустить Паратичи. Возможно, Аньелли специально повысил его в должности, чтобы впоследствии устранить его. Таким мог быть сценарий", – Коболли в эфире Radio Punto Nuovo.

"Это катастрофа": Роналду отправляют из Ювентуса и обвиняют в вылете из ЛЧ, а легендарный тренер назвал трусом