Віце-президент Ювентуса Павел Недвед дуже болісно сприйняв результат другого матчу проти Порту (3:2), який завершив шлях туринців у єврокубках.

Чех дивився поєдинок з VIP-ложі, але після фінального свистка не витримав і спустився до поля.

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Запальний Недвед не зміг стримати люті і зі всієї сили ногою вгатив по рекламному щиті. Ювентус, як і більшість клубів Європи, має серйозні збитки, тому ранній виліт з Ліги чемпіонів явно не входив у плани туринців.

Нагадаємо, в першому матчі Порту переміг 2:1, а на виїзді поразки 2:3 вистачило для проходу в 1/4 фіналу. "Дракони" з 54 хвилини і весь екстратайм грали в меншості через вилучення Таремі.

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