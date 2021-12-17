Розклад матчів збірної України в Лізі націй – стартуємо з двох виїздів
13:06 - Читать на русском
УЄФА оголосив графік матчів основної сітки Ліги націй 2022/23.
Збірна України отримала суперників у Лізі націй
Розклад матчів
4 червня, 21:45: Ірландія – Україна
7 червня, 21:45: Шотландія – Україна
11 червня, 21:45: Україна – Вірменія
14 червня, 21:45: Україна – Ірландія
23 вересня, 19:00: Вірменія – Україна
26 вересня, 21:45: Україна – Шотландія
З Шотландією наша збірна грала у відборі до Євро-2008 – команди обмінялися домашніми перемогами. Незабаром Україна побореться з шотландцями за вихід на ЧС-2022. З Ірландією ми не зустрічалися ніколи, а за 8 матчів проти Вірменії в України 5 перемог і 3 нічиї.
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