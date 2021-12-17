Збірна України отримала суперників у Лізі націй

Розклад матчів

4 червня, 21:45: Ірландія – Україна

7 червня, 21:45: Шотландія – Україна

11 червня, 21:45: Україна – Вірменія

14 червня, 21:45: Україна – Ірландія

23 вересня, 19:00: Вірменія – Україна

26 вересня, 21:45: Україна – Шотландія

З Шотландією наша збірна грала у відборі до Євро-2008 – команди обмінялися домашніми перемогами. Незабаром Україна побореться з шотландцями за вихід на ЧС-2022. З Ірландією ми не зустрічалися ніколи, а за 8 матчів проти Вірменії в України 5 перемог і 3 нічиї.