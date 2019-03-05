toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на турнір у Туреччині

21:32 358 Читать на русском
Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на турнір у Туреччині
Збірна України U-21 / ФФУ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань визначився зі складом на турнір у Туреччині.

ФФУ на своєму офіційному сайті опублікувала склад молодіжної збірної України на міжнародний турнір, який відбудеться в Туреччині. Там "жовто-сині" зіграють проти однолітків з Естонії, Македонії, Казахстану та Латвії. Змагання пройдуть з 21 по 26 березня.

Який нападник збірної України найкраще реалізує моменти – несподівані лідери сезону 2018/19

Воротарі: Євген Кучеренко (Шахтар), Андрій Кожухар (Чорноморець), Олег Білик (Олександрія).

Захисники: Олександр Романчук (Динамо Київ), Іван Семеніхін, Володимир Якимець (обидва – Шахтар), Євген Чеберко (Зоря), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва – Олександрія), Олексій Биков (Маріуполь), Владислав Дубінчак (Арсенал-Київ), Орест Лебеденко (Луго), Богдан Мілованов (Спортинг).

Півзахисники: Ахмед Алібеков, Євген Смирний (обидва – Динамо), Дмитро Топалов, Максим Чех (обидва – Шахтар), Богдан Леднєв, Максим Луньов (обидва – Зоря), Ілля Путря (Маріуполь), Артем Козак (Арсенал-Київ), Роман Вантух (Олімпік), Максим Різьє (Кошице).

Нападники: Назарій Русин (Динамо), Євген Сердюк (Боавішта).

Теги
Руслан Ротань Руслан Ротань Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з Саррі
    Англія — 20:013752 Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з Саррі
23
год
:
42
хв
Порту
22:00
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук