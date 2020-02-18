Ротань розповів про тісну співпрацю із Шевченком у роботі з молодіжною збірною України

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань поділився, як співпрацював із Андрієм Шевченко, коли вони відвідували тренувальні збори команд УПЛ в Туреччині.

"Ми розмовляли з Андрієм Шевченком про молодіжну збірну. Він питав про гравців, які його цікавлять. Він розповідав про своє бачення, у чому нам потрібно додати.

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Ми прислухаємося до старшого брата, хочемо бути схожими на національну збірну. Це хороша комунікація, яка повинна бути на всіх рівнях від національної, молодіжної збірної і вниз сходами", – наводить слова Ротаня Футбол NEWS.

Нагадаємо, наразі молодіжна збірна України посідає 4 місце у своїй відбірковій групі до Євро-2021 з 3 пунктами в активі. Команда Ротаня в чотирьох матчах зазнала трьох поразок і здобула одну перемогу. Лідери групи, Данія та Румунія, які провели на один матч більше, мають у своєму активі 15 та 10 очок відповідно.

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