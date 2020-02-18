Ротань рассказал о тесном сотрудничестве с Шевченко в работе с молодежной сборной Украины

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился, как сотрудничал с Андреем Шевченко, когда они посещали тренировочные сборы команд УПЛ в Турции.

"Мы разговаривали с Андреем Шевченко о молодежной сборной. Он спрашивал об игроках, которые его интересуют. Он рассказывал о своем видении, в чем нам нужно добавить.

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Мы прислушиваемся к старшему брату, хотим быть похожими на национальную сборную. Это хорошая коммуникация, которая должна быть на всех уровнях от национальной, молодежной сборной и вниз по лестнице", – приводит слова Ротаня Футбол NEWS.

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021 с 3 пунктами в активе. Команда Ротаня в четырех матчах потерпела три поражения и добыла одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

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