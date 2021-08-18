Ротань оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі відбору до Євро-2023
Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань визначився зі списком гравців, які прибудуть на збір команди.
Молодіжна збірна України проведе кваліфікаційні матчі Євро-2023 проти Сербії (3 вересня) та Вірменії (7 вересня). Для підготовки та участі в цих матчах викликано 24 футболісти. Збір команди розпочнеться 28 серпня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
"Ця збірна України жити не буде": Моралес закликав закінчити історію Ротаня з молодіжкою
Голкіпери: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Колос), Мирослав Зновенко (Нікополь)
Захисники: Максим Таловєров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Роман Дідик, Олексій Сич (обидва – Рух), Арсеній Батагов (СК Дніпро-1), Олег Горін (Минай)
Півзахисники: Іван Желізко (Валмієра), Олександр Назаренко (СК Дніпро-1), Даниїл Алефіренко (Зоря), Дмитро Криськів (Металіст 1925), Микола Михайленко, Богдан Білошевський, Максим Брагару (всі – Чорноморець), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі – Шахтар)
Нападники: Владислав Супряга (Динамо), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Труа).
Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу