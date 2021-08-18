Ротань объявил заявку молодежной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2023
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань определился со списком игроков, которые прибудут на сбор команды.
Молодежная сборная Украины проведет квалификационные матчи Евро-2023 против Сербии (3 сентября) и Армении (7 сентября). Для подготовки и участия в этих матчах вызвано 24 футболиста. Сбор команды начнется 28 августа, сообщает официальный сайт УАФ.
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Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос), Мирослав Зновенко (Никополь)
Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо), Александр Драмбаев (Мариуполь), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба – Рух), Арсений Батагов (СК Днепр-1), Олег Горин (Минай)
Полузащитники: Иван Желизко (Валмиера), Александр Назаренко (СК Днепр-1), Даниил Алефиренко (Зоря), Дмитрий Крысько (Металлист 1925), Николай Михайленко, Богдан Билошевський, Максим Брагарь (все – Черноморец), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер)
Нападающие: Владислав Супряга (Динамо Киев), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Труа).
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