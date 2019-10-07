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Ротань – про молодіжну збірну України: Якби в команді не було лідерів, я б повбивав хлопців

16:40 40 Читать на русском
Ротань – про молодіжну збірну України: Якби в команді не було лідерів, я б повбивав хлопців
Руслан Ротань / Фото УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань пояснив, чому не викликав в команду тріумфаторів ЧС-2019 Данила Сікана і Сергія Булецу.

"Є у нас чемпіони світу. І до цього потрібно нормально ставитися. Хлопці, можливо, не отримали повноцінний відпочинок, тому вони трохи "порожні" зараз. Комусь потрібно відпочити, хтось травмується. Ми не хочемо від гравців вимагати тут і зараз, а поступово будемо на них розраховувати. Але ніхто від них не відмовляється.

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Просто на сьогоднішній день хтось краще виглядає, ніж вони. А вони далі продовжують конкурувати і доводити, а ми будемо за ними стежити. Вони – кваліфіковані футболісти, але вони виснажені, оскільки їм відпочинок після ЧС не надавали. Напевно, потрібно було це зробити, але тут питання до їхніх клубів.

Лідерами стають на футбольному полі. Не тренер призначає лідерів, а гравці ними самі стають. Я не хочу ділити хлопців на чемпіонів світу та всіх інших. У нас є обойма футболістів, а ті хлопці, які пізніше приходять, або відразу розуміють наші вимоги, або роблять це пізніше. Ми до цього ставимося спокійно, знаємо, що прийдемо до цього. Але лідери у нас є. Якби їх не було, я б повбивав хлопців", – сказав Ротань.

Нагадаємо, збірна України U-21 готуватиметься до матчу відбору Євро-2021 проти Румунії та спарингу проти Греції, які відбудуться 10 та 14 жовтня відповідно.

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