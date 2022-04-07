Працевлаштуватися у цивілізованому світі стає складніше, якщо у тебе паспорт "путінського ханства".

Чехія через війну в Україні припинила видавати робочі візи росіянам. Через це відразу два футболісти з країни-агресора втратили контракти з місцевими клубами.

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Захисник празького Богеміанса Євгєній Назаров та півзахисник Динамо Ческе Будейовіце Максим Матвєєв дуже швидко завершили свою кар'єру в Європі й уже повертаються назад під крило путінського режиму. Про це повідомили обидва чеські клуби на своїх офіційних сайтах.

Варто зауважити, Назаров є вихованцем академії Краснодара, а Матвєєв – московського Локомотива. Обидва гравці перебралися до Чехії у січні 2022 року. Євгєній встиг зіграти в одному матчі, а Максим так і не дебютував.

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