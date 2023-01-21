Клуб Парі Нижній Новгород провів всього один контрольний матч на перших зборах. Спортивний директор Ігор Кудряшов поскаржився, що європейські команди відмовляються грати з терористами.

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"18 січня у нас мала відбутися гра з угорським клубом Тисакечке. Була інформація, що матч пройде в закритому режимі? Ні, угорці відмовилися. Також було заплановано гру з болгарським Ботев Пловдів. Вони також відмовилися – гра не відбулася.

20 січня з узбеками зіграли. Це досить гостра проблема. Для майбутніх товариських матчів більшою мірою розглядаємо російські клуби. Навіть із першого дивізіону", – заявив Кудряшов.

Також від контрольних дуелей зі Спартаком й Уралом через тиск із боку вболівальників відмовився Левскі, найтитулованіший клуб Болгарії.

Нагадаємо, що УЄФА та ФІФА виключили російські клуби та збірні з усіх змагань під їхньою егідою. На контрольні зустрічі заборон не було, але більшість клубів все ж не хоче мати справ із терористами.

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