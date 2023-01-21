Росіяни бідкаються, що європейці відмовляються від спарингів – майстер-клас від угорського та болгарських клубів
Свідома частина футбольного світу всіляко намагається уникати зустрічей із представниками терористів.
Клуб Парі Нижній Новгород провів всього один контрольний матч на перших зборах. Спортивний директор Ігор Кудряшов поскаржився, що європейські команди відмовляються грати з терористами.
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"18 січня у нас мала відбутися гра з угорським клубом Тисакечке. Була інформація, що матч пройде в закритому режимі? Ні, угорці відмовилися. Також було заплановано гру з болгарським Ботев Пловдів. Вони також відмовилися – гра не відбулася.
20 січня з узбеками зіграли. Це досить гостра проблема. Для майбутніх товариських матчів більшою мірою розглядаємо російські клуби. Навіть із першого дивізіону", – заявив Кудряшов.
Також від контрольних дуелей зі Спартаком й Уралом через тиск із боку вболівальників відмовився Левскі, найтитулованіший клуб Болгарії.
Нагадаємо, що УЄФА та ФІФА виключили російські клуби та збірні з усіх змагань під їхньою егідою. На контрольні зустрічі заборон не було, але більшість клубів все ж не хоче мати справ із терористами.
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