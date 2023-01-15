На 26-разових чемпіонів Болгарії чекають спаринги з російськими Спартаком, Уралом та Краснодаром. Керівництво розглядало можливість виходу на ці ігри у синьо-жовтих кольорах або з прапором України, щоб підтримати нашу країну.

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Проте фанатам, на щастя, цього було недостатньо. Частина вболівальників прийшла на стадіон Левскі й чітко окреслила свою позицію щодо спарингів на плакатах з написами "Не легітимізуйте путінський тероризм", "Пішов нах**, Путіне", "Спаринги з російськими командами? Левскі означає свобода, а не тиранія" та "Бойкотуйте терористичну Росію".

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА виключили російські клуби та збірні з усіх змагань під їхньою егідою. Проте на контрольні зустрічі заборон не було.

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