Роналду зганьбився тричі в одній атаці – епічне відео

Матч 5-го туру відбору до чемпіонату Європи-2020 між збірними Сербії та Португалії завершився перемогою "селесао" (2:4).

Головні суперники збірної України у відборі на Євро-2020 провели яскравий матч. Португальці на початку другого тайму вже мали перевагу у 2 м'ячі, натомість серби двічі скорочували відставання до мінімуму. Однак команда Фернанду Сантуша вистояла і здобула першу перемогу у цій кваліфікації.

Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

На 29-й хвилині курйозний момент стався з головною зіркою збірної Португалії: після контрвипаду Роналду тричі пробивав по воротах і кожного разу дистанція змінювалася від дальньої до мінімальної. Останній удар впритул Кріштіану завдав собі у опорну ногу, а лайнсмен ще й помітив у нього офсайд.

Нагадаємо, Португалія набрала 5 очок і посідає друге місце у групі В. У Сербії на один пункт менше. Лідирує у квінтеті Україна (13 балів).

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