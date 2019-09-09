toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Роналду зганьбився тричі в одній атаці – епічне відео

11:42 2461 Читать на русском
Роналду зганьбився тричі в одній атаці – епічне відео
Кріштіану Роналду / Reuters

Матч 5-го туру відбору до чемпіонату Європи-2020 між збірними Сербії та Португалії завершився перемогою "селесао" (2:4).

68’ Нікола Міленковіч
85’ Алєксандар Мітровіч
 
Вільям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Кріштіану Роналду 81’
Бернарду Сілва 87’
42’ Вільям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Нікола Міленковіч
81’ Кріштіану Роналду
85’ Алєксандар Мітровіч
87’ Бернарду Сілва

Головні суперники збірної України у відборі на Євро-2020 провели яскравий матч. Португальці на початку другого тайму вже мали перевагу у 2 м'ячі, натомість серби двічі скорочували відставання до мінімуму. Однак команда Фернанду Сантуша вистояла і здобула першу перемогу у цій кваліфікації.

Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу

На 29-й хвилині курйозний момент стався з головною зіркою збірної Португалії: після контрвипаду Роналду тричі пробивав по воротах і кожного разу дистанція змінювалася від дальньої до мінімальної. Останній удар впритул Кріштіану завдав собі у опорну ногу, а лайнсмен ще й помітив у нього офсайд.

Нагадаємо, Португалія набрала 5 очок і посідає друге місце у групі В. У Сербії на один пункт менше. Лідирує у квінтеті Україна (13 балів).

Євро-2020: Сербія – Португалія: гнітюча посередність балканців, друга молодість Роналду та результат на користь України

blog_ava
Ван дер Сар може повернутись у Манчестер Юнайтед
07:30
1588
Теги
Євро-2020 Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Сербія Сербія Сербія - Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
28
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук