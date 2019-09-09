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Роналду опозорился трижды в одной атаке – эпическое видео

11:42 120 Читати українською
Роналду опозорился трижды в одной атаке – эпическое видео
Криштиану Роналду / Reuters

Матч 5-го тура отбора к чемпионату Европы-2020 между сборными Сербии и Португалии завершился победой "селесао" (2:4).

68’ Никола Миленкович
85’ Александар Митрович
 
Вильям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Криштиану Роналду 81’
Бернарду Силва 87’
42’ Вильям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Никола Миленкович
81’ Криштиану Роналду
85’ Александар Митрович
87’ Бернарду Силва

Главные соперники сборной Украины в отборе на Евро-2020 провели очень яркий матч. Португальцы в начале второго тайма уже имели преимущество в 2 мяча, зато сербы дважды сокращали отставание до минимума. Однако команда Фернанду Сантуша выстояла и одержала первую победу в этой квалификации.

Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча

На 29-й минуте курьезный момент произошел с главной звездой сборной Португалии: после контрвыпада Роналду трижды пробивал по воротам и каждый раз дистанция менялась от дальней к минимальной. Последний удар в упор Криштиану нанес себе в опорную ногу, а лайнсмен еще и зафиксировал у него офсайд.

Напомним, Португалия набрала 5 очков и занимает второе место в группе В. У Сербии на один пункт меньше. Лидирует в квинтете Украина (13 баллов).

Евро-2020: Сербия – Португалия: посредственность балканцев, вторая молодость Роналду и результат в пользу Украины

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