Роналду опозорился трижды в одной атаке – эпическое видео

Матч 5-го тура отбора к чемпионату Европы-2020 между сборными Сербии и Португалии завершился победой "селесао" (2:4).

Главные соперники сборной Украины в отборе на Евро-2020 провели очень яркий матч. Португальцы в начале второго тайма уже имели преимущество в 2 мяча, зато сербы дважды сокращали отставание до минимума. Однако команда Фернанду Сантуша выстояла и одержала первую победу в этой квалификации.

Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча

На 29-й минуте курьезный момент произошел с главной звездой сборной Португалии: после контрвыпада Роналду трижды пробивал по воротам и каждый раз дистанция менялась от дальней к минимальной. Последний удар в упор Криштиану нанес себе в опорную ногу, а лайнсмен еще и зафиксировал у него офсайд.

Напомним, Португалия набрала 5 очков и занимает второе место в группе В. У Сербии на один пункт меньше. Лидирует в квинтете Украина (13 баллов).

Евро-2020: Сербия – Португалия: посредственность балканцев, вторая молодость Роналду и результат в пользу Украины