Барселона у першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів групи G приймала Ференцварош. Підопічні Рональда Кумана впевнено здолали команду Сергія Реброва з рахунком 5:1. Цей поєдинок став для каталонського клубу історичним одразу з двох причин.

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По-перше, одразу двоє 17-річних футболістів каталонського клубу забили у матчі Ліги чемпіонів (Ансу Фаті відзначився на 42-й хвилині, а Педрі на 82-й), повідомляє Mister Chip.

А по-друге, Фаті став першим в історії, кому вдалося забити у Лізі чемпіонів два м'ячі до свого 18-річчя. Нагадаємо, свій перший гол у найпрестижнішому євротурнірі він поклав у ворота міланського Інтера 10 грудня 2019 року.

До слова, Барселона після перемоги впевнено очолює турнірну таблицю групи G. Ювентус з такою ж кількістю балів йде другим. Динамо та Ференцварош поки без очок.

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