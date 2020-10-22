Ювентус еще не смирился с потерей Криштиану Роналду на матч второго тура Лиги чемпионов против Барселоны.

Положительный тест португальца на коронавирус еще не значит, что он потерял все шансы сыграть против Месси и компании, утверждает AS.

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Ювентус заранее сообщал УЕФА о состоянии здоровья Роналду. В течение изоляции звезда туринцев не имел никаких серьезных симптомов и высокой температуры, поэтому ему дадут возможность пройти дополнительный тест. Если за сутки до матча с Барселоной (28 октября) он окажется отрицательным, то Роналду позволят сыграть.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов Ювентус победил Динамо со счетом 2:0, а Барселона разбила Ференцварош (5:1).

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