Черговий тест зіркового форварда Ювентуса на коронавірус виявився позитивним, стверджує Marca.

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Таким чином, участь Роналду у найближчих матчах виключена. Протокол УЄФА вимагає наявність негативного тесту щонайменше за тиждень до гри, а матч Ювентуса проти Барселони в рамках 2 туру Ліги чемпіонів відбудеться вже через шість днів – 28 жовтня. Перед цим туринці зіграють з Вероною у Серії А.

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів Ювентус переміг Динамо з рахунком 2:0, а Барселона розбила Ференцварош (5:1).

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