Роналду врятував Аль-Наср дебютним голом – Кріштіану втратив два супершанси, шедевр екс-гравця Барси
Поєдинок 15-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Фатехом та Аль-Насром завершився результативною нічиєю, а Кріштіану Роналду забив вперше за новий клуб.
Чемпіонат Саудівської Аравії 2022/23, 15-й тур
Аль-Фатех – Аль-Наср – 2:2
Голи: Тельйо, 12, Бендебка, 58 – Таліска, 42, Роналду 90+3 (пен.)
Вилучення: Таліска, 90+5
Аль-Фатех відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Гол в активі Крістіана Тельйо, вихованця Барселони – іспанець з-за меж штрафного ударом з лету відправив м'яч у сітку воріт. Міг зрівняти рахунок Роналду, але португалець ніяк не налаштує свій приціл – Кріштіану метрів з 10 пробив вище воріт після того, як м'яч відскочив від стійки після удару Таліски.
На перерву команди пішли за рівного рахунку – Таліска точним ударом з меж штрафного пробив голкіпера суперників. Роналду втратив ще один супершанс – цього разу Кріш потужно пробив у поперечку зі зручної позиції. Старт другого тайму знову був за Аль-Фатехом – Бендебка прекрасно замкнув навіс, в дотик переправивши м'яч у ворота.
Але гра завершилась з рахунком 2:2. Вирішальний м'яч забив Роналду, впевнено реалізувавши пенальті. Це був його перший гол за Аль-Наср після гучного переходу. Команди дограли не в рівних складах – Таліска через 2 хвилини отримав пряму червону.