Чемпіонат Саудівської Аравії 2022/23, 15-й тур

Аль-Фатех – Аль-Наср – 2:2

Голи: Тельйо, 12, Бендебка, 58 – Таліска, 42, Роналду 90+3 (пен.)

Вилучення: Таліска, 90+5

Аль-Фатех відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Гол в активі Крістіана Тельйо, вихованця Барселони – іспанець з-за меж штрафного ударом з лету відправив м'яч у сітку воріт. Міг зрівняти рахунок Роналду, але португалець ніяк не налаштує свій приціл – Кріштіану метрів з 10 пробив вище воріт після того, як м'яч відскочив від стійки після удару Таліски.

️ شاهد الهدف الأول للفتح سجله" كرستيانو تيو" ?

pic.twitter.com/hh755H9h1x — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 3, 2023

HOW? Cristiano Ronaldo miss a clear chance after Talisca hits the post!



pic.twitter.com/8n3U7fJteD — Reyi (@Reinaldodcg9) February 3, 2023

На перерву команди пішли за рівного рахунку – Таліска точним ударом з меж штрафного пробив голкіпера суперників. Роналду втратив ще один супершанс – цього разу Кріш потужно пробив у поперечку зі зручної позиції. Старт другого тайму знову був за Аль-Фатехом – Бендебка прекрасно замкнув навіс, в дотик переправивши м'яч у ворота.

Anderson Talisca levels the score!



pic.twitter.com/Fuua2tYF8n — Reyi (@Reinaldodcg9) February 3, 2023

CRISTIANO RONALDO HITS THE BAR!



pic.twitter.com/T7Zbx0W9sa — Reyi (@Reinaldodcg9) February 3, 2023

Але гра завершилась з рахунком 2:2. Вирішальний м'яч забив Роналду, впевнено реалізувавши пенальті. Це був його перший гол за Аль-Наср після гучного переходу. Команди дограли не в рівних складах – Таліска через 2 хвилини отримав пряму червону.