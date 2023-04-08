Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду не проти зайвий раз поговорити про свої здобутки та рекорди.

Португалець став героєм випуску на YouTube-каналі LiveScore. Суть полягала в тому, що Роналду мав вгадати, які факти з його біографії правдиві, а які – придумали організатори шоу.

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Виявилося, що Кріштіану дуже добре знає, яких вершин досягнув. Форвард дав лише одну неправильну відповідь – Роналду не знав, що забивав у ворота понад 45 національних збірних. Думав, що таких команд менше.

Також титулований футболіст розповів про секрет свого успіху: "Я треную всі компоненти своєї гри. Нічого особливого. Все залежить не лише від вашої роботи. Талант. Сміливість. Віра. Пристрасть. Бажання. І наполеглива праця".