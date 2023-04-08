Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду не прочь лишний раз поговорить о своих достижениях и рекордах.

Португалец стал героем выпуска на YouTube-канале LiveScore. Суть заключалась в том, что Роналду должен был угадать, какие факты из его биографии правдивы, а какие придумали организаторы шоу.

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Оказалось, что Криштиану очень хорошо знает, каких вершин достиг. Форвард дал только один неправильный ответ – Роналду не знал, что забивал в ворота более 45 сборных. Думал, что таких команд меньше.

Также титулованный футболист рассказал о секрете своего успеха: "Я тренирую все компоненты своей игры. Ничего особенного. Все зависит не только от вашей работы. Талант. Смелость. Вера. Страсть. Желание. И упорный труд".