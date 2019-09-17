Роналду та Сімеоне готуються показати яйця, Клопп спробує взяти Неаполь, дебют Маліновського – головне в першому турі ЛЧ

Стартує основна сітка Ліги чемпіонів – вже сьогодні відбудуться перші матчі групового етапу турніру. Виділяємо все найцікавіше, крім головних битв: анонси поєдинків Борусія Д – Барселона, ПСЖ – Реал і Шахтар – Манчестер Сіті читайте на "Футбол 24" окремо.

Друга спроба Клоппа взяти Неаполь

Наполі – Ліверпуль

17 вересня, 22:00. Неаполь, Сан-Паоло

Ліверпуль – чинний переможець Ліги чемпіонів, але торішній похід за трофеєм міг завершитися для мерсисайдців ще на груповому етапі. У вирішальному матчі вони переграли Наполі на Анфілді, а от виїзний поєдинок завершився на користь італійців. Карло Анчелотті отримав чимало компліментів за нейтралізацію Ліверпуля – його команда повністю переграла майбутнього тріумфатора ЛЧ, не дозволивши завдати жодного удару в площину власних воріт.

Юрген Клопп отримав шанс перескласти іспит у Неаполі. Для цього є всі передумови – Ліверпуль влетів у сезон на неймовірній швидкості: максимальна кількість очок у 5 турах АПЛ, в середньому 3 забиті голи за гру та комфортний 5-очковий відрив на чолі чемпіонату. Наполі ж зіпсував собі настрій вже на старті Серії А драматичною поразкою Ювентусу.

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Роналду та Сімеоне знову "міряються яйцями"

Атлетіко – Ювентус

18 вересня, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Навесні ці суперники написали феєричний сценарій в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Атлетіко хлопнув "стару синьйору" вдома й, здавалося, забезпечив собі наступний раунд. Дієго Сімеоне характерним жестом натякнув, що в його підопічних великі яйця. У матчі-відповіді Кріштіану Роналду показав справжній клас: хет-триком вибив мадридців з турніру, потролив Чоло своїми "яйцями" та заявив, що саме для таких подвигів Ювентус його купував.

Пройшло пів року, повторення подібного трилеру на груповому етапі малоймовірне, команди змінюються. Ювентус звикає до вимог Мауріціо Саррі та його 4-3-3, а Дієго Сімеоне намагається вибудувати новий Атлетіко навколо Жоау Феліша, підбираючи різні схеми. Цього вікенду обидві команди провалилися: Юве пощастило вивести нічию від Фіорентини, а Атлеті програв Реал Сосьєдаду. Міжнародна пауза не пройшла безслідно, але на очну зустріч мотивація зашкалює.

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Українці зіграють у Лізі чемпіонів?

Динамо З – Аталанта

18 вересня, 22:00. Загреб, Максімір

Руслан Маліновський поки що не може пробитися в стартовий склад Аталанти, але Джан П'єро Гасперіні дозовано дає йому ігровий час після виходів на заміну. На дебютний матч у Лізі чемпіонів бергамаски мали б вийти основою, однак рівень суперника залишає варіанти. Загребське Динамо на груповому етапі – традиційний постачальник очок. До того ж Аталанта входить у насичений графік з двома матчами на тиждень, в умовах якого без ротації не обійтися.

Маліновський повинен дебютувати в ЛЧ разом зі своєю командою. Скоріш за все, не з перших хвилин, але в другому таймі його поява цілком ймовірна. Інша причина стежити за цим матчем – у Загребі гратимуть майбутні суперники Шахтаря.

Брюгге – Галатасарай

18 вересня, 19:55. Брюгге, Ян Брейдель

Брюгге пройшов у кваліфікації Динамо й австрійський ЛАСК. У групі з Реалом і ПСЖ бельгійцям нічого не світить, але стартують вони в легкому режимі з Галатасарая, який не дуже впевнено розпочав сезон у Туреччині.

За Брюгге виступає лівий захисник збірної України Едуард Соболь. Проте за останній місяць він поступово програв місце у старті: досить рання заміна, потім вихід на кінцівку поєдинку, а далі повний матч на лаві запасних. Сподіваємося, Едуард поверне прихильність тренера перед початком групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліон – Зеніт

17 вересня, 19:55. Ліон, Парк Олімпік

Колишній гравець національної збірної та заробітчанин Ярослав Ракицький вийде в обороні Зеніта проти оновленого Ліона. Рік тому Ярослав зустрічався з цим суперником у футболці Шахтаря й отримав на Люм'єрі у власні ворота два голи.

"Ткачі" після втрати лідерів поганенько виглядають у чемпіонаті Франції – не перемагають вже 3 матчі й відкотилися в середину турнірної таблиці. Втім, Ліону повинно вистачити класу, аби впоратися з посереднім Зенітом і його повільною обороною.

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