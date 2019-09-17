Роналду и Симеоне готовятся показать яйца, Клопп попытается взять Неаполь, дебют Малиновского – главное в первом туре ЛЧ

Стартует основная сетка Лиги чемпионов – уже сегодня состоятся первые матчи группового этапа турнира. Выделяем все самое интересное, кроме главных сражений: анонсы поединков Боруссия Д – Барселона, ПСЖ – Реал и Шахтер – Манчестер Сити читайте на "Футбол 24" отдельно.

Вторая попытка Клоппа взять Неаполь

Наполи – Ливерпуль

17 сентября, 22:00. Неаполь, Сан-Паоло

Ливерпуль – действующий победитель Лиги чемпионов, но прошлогодний поход за трофеем мог завершиться для мерсисайдцев еще на групповом этапе. В решающем матче они переиграли Наполи на Анфилде, а вот выездной поединок завершился в пользу итальянцев. Карло Анчелотти получил немало комплиментов за нейтрализацию Ливерпуля – его команда полностью переиграла будущего триумфатора ЛЧ, не позволив нанести ни одного удара в створ своих ворот.

Юрген Клопп получил шанс пересдать экзамен в Неаполе. Для этого есть все предпосылки – Ливерпуль влетел в сезон на невероятной скорости: максимальное количество очков в 5 турах АПЛ, в среднем 3 забитых гола за игру и комфортный 5-очковый отрыв во главе чемпионата. Наполи же испортил себе настроение уже на старте Серии А драматическим поражением от Ювентуса.

Ювентус одолел Наполи в игре с семью голами: классика "Саррибола", новички-голеадоры партенопейцев и трагедия Кулибали

Роналду и Симеоне снова "меряются яйцами"

Атлетико – Ювентус

18 сентября, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополитано

Весной эти соперники написали феерический сценарий в 1/8 финала Лиги чемпионов. Атлетико хлопнул "старую синьору" дома и, казалось, обеспечил себе следующий раунд. Диего Симеоне характерным жестом намекнул, что у его подопечных большие яйца. В ответном матче Криштиану Роналду показал настоящий класс: хет-триком выбил мадридцев из турнира, потроллил Чоло своими "яйцами" и заявил, что именно для таких подвигов Ювентус его покупал.

Прошло полгода, повтор подобного триллера на групповом этапе маловероятен, команды меняются. Ювентус привыкает к требованиям Маурицио Сарри и его 4-3-3, а Диего Симеоне пытается выстроить новый Атлетико вокруг Жоау Фелиша, подбирая различные схемы. В этот уик-энд обе команды провалились: Юве удалось вывезти ничью от Фиорентины, а Атлети проиграл Реал Сосьедаду. Международная пауза не прошла бесследно, но на очную встречу мотивация зашкаливает.

"Мир футбола – твой". Роналду показал Симеоне, у кого "большие яйца", и получил послание от Джорджины в слезах

Украинцы сыграют в Лиге чемпионов?

Динамо З – Аталанта

18 сентября, 22:00. Загреб, Максимир

Руслан Малиновский пока не может пробиться в стартовый состав Аталанты, но Джан Пьеро Гасперини дозировано дает ему игровое время после выходов на замену. На дебютный матч в Лиге чемпионов бергамаски должны выйти основой, однако уровень соперника оставляет варианты. Загребское Динамо на групповом этапе – традиционный поставщик очков. К тому же Аталанта входит в насыщенный график с двумя матчами в неделю, в условиях которого без ротации не обойтись.

Малиновский должен дебютировать в ЛЧ вместе со своей командой. Скорее всего, не с первых минут, но во втором тайме его появление вполне вероятно. Иная причина следить за этим матчем – в Загребе играют будущие соперники Шахтера.

Брюгге – Галатасарай

18 сентября, 19:55. Брюгге, Ян Брейдель

Брюгге прошел в квалификации Динамо и австрийский ЛАСК. В группе с Реалом и ПСЖ бельгийцам ничего не светит, но стартуют они в легком режиме с Галатасарая, который не очень уверенно начал сезон в Турции.

За Брюгге выступает левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь. Однако за последний месяц он постепенно проиграл место в старте: достаточно ранняя замена, затем выход на концовку поединка, а дальше полный матч на скамейке запасных. Надеемся, Эдуард вернет расположение тренера перед началом группового этапа Лиги чемпионов.

Лион – Зенит

17 сентября, 19:55. Лион, Парк Олимпик

Бывший игрок национальной сборной и гастрабайтер Ярослав Ракицкий выйдет в обороне Зенита против обновленного Лиона. Год назад Ярослав встречался с этим соперником в футболке Шахтера и получил на Люмьере в собственные ворота два гола.

"Ткачи" после потери лидеров неважно выглядят в чемпионате Франции – не побеждают уже 3 матча и откатились в середину турнирной таблицы. Впрочем, Лиону должно хватить класса, чтобы справиться с посредственным Зенитом и его медленной обороной.

Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов