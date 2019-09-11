toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ

Роналду озвучив завдання збірної Португалії на матчі проти України та Люксембургу

15:07 519 Читать на русском
Роналду озвучив завдання збірної Португалії на матчі проти України та Люксембургу
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Литвою (5:1) в матчі відбіркового раунду на Євро-2020.

28’ Вітаутас Андрюшкявічус
 
Кріштіану Роналду 7’
Кріштіану Роналду 62’
Кріштіану Роналду 65’
Кріштіану Роналду 76’
Вільям Карвалью 90+3’
7’ Кріштіану Роналду
28’ Вітаутас Андрюшкявічус
62’ Кріштіану Роналду
65’ Кріштіану Роналду
76’ Кріштіану Роналду
90+3’ Вільям Карвалью

"Я добре проводжу час, у команди теж все добре. Я щасливий і насолоджуюся цим моментом не тому, що забив голи, а через рівень, який ми демонструємо в останні роки. Я повинен продовжувати допомагати збірній.

Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5

Найскладнішим було здобути перемогу в Сербії. Сьогодні важливо було продовжити переможну серію. Ми все ближче до Євро. У нас скоро дві гри – одна вдома, а інша в гостях. Я думаю, що буде достатньо, якщо ми виграємо один з цих матчів", – цитує Роналду A Bola.

Нагадаємо, збірна Португалії набрала 8 очок і посідає друге місце в групі В, з відставанням від України у 5 очок і одним матчем у запасі.

Роналду встановив рекорд у кваліфікаціях Євро – попередній власник досягнення за два дні до цього потролив португальця

Наступні матчі у кваліфікації на Євро-2020 команда Фернанду Сантуша на власному полі проведе з Люксембургом (11 жовтня), а також в гостях з Україною (14 жовтня).

blog_ava
Україна – Нігерія: 45 хвилин терору через втрату "гірника", повернення Коно, "топ-клас Луніна" та старі герої
02:56
17461
Теги
Збірна України Україна Україна Євро-2020 Литва - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
4
год
:
44
хв
Лілль
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук