Роналду озвучив завдання збірної Португалії на матчі проти України та Люксембургу

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Литвою (5:1) в матчі відбіркового раунду на Євро-2020.

"Я добре проводжу час, у команди теж все добре. Я щасливий і насолоджуюся цим моментом не тому, що забив голи, а через рівень, який ми демонструємо в останні роки. Я повинен продовжувати допомагати збірній.

Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5

Найскладнішим було здобути перемогу в Сербії. Сьогодні важливо було продовжити переможну серію. Ми все ближче до Євро. У нас скоро дві гри – одна вдома, а інша в гостях. Я думаю, що буде достатньо, якщо ми виграємо один з цих матчів", – цитує Роналду A Bola.

Нагадаємо, збірна Португалії набрала 8 очок і посідає друге місце в групі В, з відставанням від України у 5 очок і одним матчем у запасі.

Роналду встановив рекорд у кваліфікаціях Євро – попередній власник досягнення за два дні до цього потролив португальця

Наступні матчі у кваліфікації на Євро-2020 команда Фернанду Сантуша на власному полі проведе з Люксембургом (11 жовтня), а також в гостях з Україною (14 жовтня).