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Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5

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Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5
Литва – Португалія – 1:5 – відео голів та огляд матчу

Матч суперників збірної України у відборі на Євро-2020 завершився очікуваною перемогою португальців. Дивіться відео голів та найкращих моментів гри Литва – Португалія на сайті Футбол 24.

28’ Вітаутас Андрюшкявічус
 
Кріштіану Роналду 7’
Кріштіану Роналду 62’
Кріштіану Роналду 65’
Кріштіану Роналду 76’
Вільям Карвалью 90+3’
7’ Кріштіану Роналду
28’ Вітаутас Андрюшкявічус
62’ Кріштіану Роналду
65’ Кріштіану Роналду
76’ Кріштіану Роналду
90+3’ Вільям Карвалью

Литовці продовжили свою серію поразок після провалу у матчі зі збірною України (0:3). Цього разу підопічним Вальдаса Урбонаса дісталося від чинних чемпіонів Європи на чолі з Кріштіану Роналду.

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Господарям вдалося втримати нічию у першому таймі – на швидкий гол від Роналду відповів захисник Андрюшкявічус. Втім, на цьому досягнення прибалтійців і закінчились – зірка Ювентуса вирішила влаштувати сольний концерт, оформивши покер в середині другої половини. Черговий неймовірний виступ португальського лідера доповнив Вільям Карвалью, який скромно додав своє прізвище на табло стадіону ЛФФ – 1:5.

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Після цього матчу збірна Португалії має у своєму активі 8 очок і продовжує переслідувати збірну України, натомість Литва безнадійно остання у групі В.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Португалія Португалія Литва Литва Відеоновини Євро-2020 Литва - Португалія
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