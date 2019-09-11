Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5

Матч суперників збірної України у відборі на Євро-2020 завершився очікуваною перемогою португальців. Дивіться відео голів та найкращих моментів гри Литва – Португалія на сайті Футбол 24.

Литовці продовжили свою серію поразок після провалу у матчі зі збірною України (0:3). Цього разу підопічним Вальдаса Урбонаса дісталося від чинних чемпіонів Європи на чолі з Кріштіану Роналду.

Євро-2020: Португалія на виїзді знищила збірну Литви, Роналду оформив покер

Господарям вдалося втримати нічию у першому таймі – на швидкий гол від Роналду відповів захисник Андрюшкявічус. Втім, на цьому досягнення прибалтійців і закінчились – зірка Ювентуса вирішила влаштувати сольний концерт, оформивши покер в середині другої половини. Черговий неймовірний виступ португальського лідера доповнив Вільям Карвалью, який скромно додав своє прізвище на табло стадіону ЛФФ – 1:5.

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Після цього матчу збірна Португалії має у своєму активі 8 очок і продовжує переслідувати збірну України, натомість Литва безнадійно остання у групі В.